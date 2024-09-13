Прогноз синоптиков на субботу, 14 сентября: дождь с грозой

Завтра, в субботу, 14 сентября 2024 года, в Одессе и Одесской области ожидается небольшой дождь и гроза днем.
Прогноз погоды в Одессе на 14 сентября
Облачно. Умеренный дождь. Днем гроза.
Ветер юго-восточный, 9-14 м/с. Температура ночью 19-21°C, днем 24-26°C.
Температура морской воды 21-22°C.
Прогноз погоды в Одесской области на 14 сентября
Облачно, облачно. Умеренный дождь, ночью и утром местами значительный. Гроза.
Ветер юго-восточный, 9-14 м/с, местами порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 16-21°C, днем 22-27°C.
На автодорогах области местами видимость во время дождя 1-2 км.