Прогноз синоптиків на п’ятницю, 27 вересня: сухо та тепло

Завтра, у п’ятницю, 27 вересня 2024 року, в Одесі та Одеській області очікується тепла погода, трохи хмар, вранці слабкий туман.
Прогноз погоди в Одесі на 27 вересня
Мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці слабкий туман.
Вітер південний, 9-14 м/с.
Температура вночі 17-19°C, вдень 23-25°C.
Температура морської води 20-21°C.
Прогноз погоди в Одеській області на 27 вересня
Мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці місцями туман.
Вітер південний, 9-14 м/с.
Температура вночі 14-19°C, вдень 23-28°C.
На автошляхах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 м.