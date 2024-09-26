Прогноз синоптиков на пятницу, 27 сентября: сухо и тепло

Завтра, в пятницу, 27 сентября 2024 года, в Одессе и Одесской области ожидается теплая погода, немного облаков, утром слабый туман.
Прогноз погоды в Одессе на 27 сентября
Переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром слабый туман.
Ветер южный, 9-14 м/с.
Температура ночью 17-19°C, днем 23-25°C.
Температура морской воды 20-21°C.
Прогноз погоды в Одесской области на 27 сентября
Переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман.
Ветер южный, 9-14 м/с.
Температура ночью 14-19°C, днем 23-28°C.
На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.