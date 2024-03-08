Прогноз синоптиків на 9 березня: гарний сонячний день для прогулянки

Завтра, у суботу, 9 березня 2024 року, в Одесі та Одеській області день обіцяє бути відносно теплим та сухим днем.
Прогноз погоди в Одесі на 9 березня
За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, в Одесі очікується сонячна погода без опадів.
Вітер західний, 3-8 м/с.
Температура вночі 1-3°C тепла, вдень 4-6°C тепла.
Прогноз погоди в Одеській області на 9 березня
По Одеській області завтра очікується мінлива хмарність без істотних опадів.
Вітер північний, 7-12 м/с.
Температура вночі від 4°C морозу до 1°C тепла, вдень 8-13°C тепла.
На автошляхах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 м.