Прогноз синоптиков на 9 марта: хороший солнечный день для прогулки

Завтра, в субботу, 9 марта 2024 года, в Одессе и Одесской области день обещает быть относительно теплым и сухим днем.
Прогноз погоды в Одессе на 9 марта
По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе ожидается солнечная погода без осадков.
Ветер западный, 3-8 м/с.
Температура ночью 1-3°C тепла, днем 4-6°C тепла.
Прогноз погоды в Одесской области на 9 марта
По Одесской области завтра ожидается переменная облачность без существенных осадков.
Ветер северный, 7-12 м/с.
Температура ночью от 4°C мороза до 1°C тепла, днем 8-13°C тепла.
На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.