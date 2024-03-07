Прогноз синоптиків на 8 березня: чи збережеться в Одесі відносно тепла погода

Завтра, у п’ятницю, 8 березня 2024 року, в Одесі та Одеській області день обіцяє бути відносно теплим та сухим днем.
Прогноз погоди в Одесі на 8 березня
За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, в Одесі очікується мінлива хмарність без істотних опадів.
Вітер північний, 5-10 м/с.
Температура вночі від 1°C морозу до 1°C тепла, вдень 5-7°C тепла.
Прогноз погоди в Одеській області на 8 березня
По Одеській області завтра очікується мінлива хмарність без істотних опадів.
Вітер північний, 5-10 м/с.
Температура вночі від 2°C морозу до 3°C тепла, на півночі до 5°C морозу, вдень 4-9°C тепла.
На автошляхах області видимість добра.