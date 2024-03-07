Прогноз синоптиков на 8 марта: сохранится ли в Одессе относительно теплая погода

Завтра, в пятницу, 8 марта 2024 года, в Одессе и Одесской области день обещает быть относительно теплым и сухим днем.
Прогноз погоды в Одессе на 8 марта
По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе ожидается переменная облачность без существенных осадков.
Ветер северный, 5-10 м/с.
Температура ночью от 1°C мороза до 1°C тепла, днем 5-7°C тепла.
Прогноз погоды в Одесской области на 8 марта
По Одесской области завтра ожидается переменная облачность без существенных осадков.
Ветер северный, 5-10 м/с.
Температура ночью от 2°C мороза до 3°C тепла, на севере до 5°C мороза, днем 4-9°C тепла.
На автодорогах области видимость хорошая.