Прогноз синоптиків на 7 червня: по літньому тепло

Завтра, у п’ятницю, 7 червня 2024 року, в Одесі та Одеській області погода радикально не зміниться. Дощі не прогнозують, тай забагато тепла також не буде.
Прогноз погоди в Одесі на 7 червня
За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, в Одесі очікується мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 18-20°C, вдень 26-28°C.
Температура морської води 22-23°C.
Прогноз погоди в Одеській області на 7 червня
По Одеській області завтра очікується мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 16-21°C, вдень 26-31°C.
На автошляхах області видимість добра.