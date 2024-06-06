Прогноз синоптиков на 7 июня: по летнему тепло

Завтра, в пятницу, 7 июня 2024 года, в Одессе и Одесской области погода радикально не изменится. Дожди не прогнозируют, да и много тепла также не будет.
Прогноз погоды в Одессе на 7 июня
По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 18-20°C, днем 26-28°C.
Температура морской воды 22-23°C.
Прогноз погоды в Одесской области на 7 июня
По Одесской области завтра ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 16-21°C, днем 26-31°C.
На автодорогах области видимость хорошая.