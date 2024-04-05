Прогноз синоптиків на 6 квітня: може бути дощ

Завтра, у суботу, 6 квітня 2024 року, в Одесі та Одеській області день обіцяє бути теплим і відносно сухим вдень із невеликим дощем.
Прогноз погоди в Одесі на 6 квітня
За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, в Одесі очікується хмарність з проясненнями. У другій половині дня невеликий дощ.
Вітер південно-західний, 7-12 м/с.
Температура вночі 9-11°C, вдень 15-17°C.
Прогноз погоди в Одеській області на 6 квітня
По Одеській області завтра очікується хмарність з проясненнями. У другій половині дня невеликий дощ.
Вітер південно-західний, 7-12 м/с.
Температура вночі 6-11°C, вдень 15-20°C, на півдні до 23°.
На автошляхах області видимість добра.