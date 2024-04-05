Прогноз синоптиков на 6 апреля: может быть дождь

Завтра, в субботу, 6 апреля 2024 года, в Одессе и Одесской области день обещает быть теплым и относительно сухим днем с небольшим дождем.
Прогноз погоды в Одессе на 6 апреля
По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе ожидается облачность с прояснениями. Во второй половине дня небольшой дождь.
Ветер юго-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью 9-11°C, днем 15-17°C.
Прогноз погоды в Одесской области на 6 апреля
По Одесской области завтра ожидается облачность с прояснениями. Во второй половине дня небольшой дождь.
Ветер юго-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью 6-11°C, днем 15-20°C, на юге до 23°.
На автодорогах области видимость хорошая.