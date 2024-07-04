Прогноз синоптиків на 5 липня: трохи дощу та пожежна небезпека

Завтра, у п’ятницю, 5 липня 2024 року, в Одесі та Одеській області пройде невеликий дощ, але на спека нікуди не подінеться.
5-7 липня очікується надзвичайна пожежна небезпека V класу. Лише у Білгород-Дністровському висока — IV класу.
Прогноз погоди в Одесі на 5 липня
За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, в Одесі очікується мінлива хмарність. Вночі невеликий дощ, вдень без опадів.
Вітер північно-західний, 9-14 м/с.
Температура вночі 20-22°C, вдень 29-31°C.
Температура морської води 23-24°C.
Прогноз погоди в Одеській області на 5 липня
По Одеській області завтра очікується мінлива хмарність. Вночі місцями невеликий дощ, вдень без опадів.
Вітер північно-західний, 9-14 м/с.
Температура вночі 17-22°C, вдень 27-32°C.
На автошляхах області видимість добра.