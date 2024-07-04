Прогноз синоптиков на 5 июля: немного дождя и пожарная опасность

Завтра, в пятницу, 5 июля 2024 года, в Одессе и Одесской области пройдет небольшой дождь, но жара никуда не денется.
5-7 июля ожидается чрезвычайная пожарная опасность V класса. Только в Белгород-Днестровском высокая — IV класса.
Прогноз погоды в Одессе на 5 июля
По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе ожидается переменная облачность. Ночью небольшой дождь, днем без осадков.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 20-22°C, днем 29-31°C.
Температура морской воды 23-24°C.
Прогноз погоды в Одесской области на 5 июля
По Одесской области завтра ожидается переменная облачность. Ночью местами небольшой дождь, днем без осадков.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 17-22°C, днем 27-32°C.
На автодорогах области видимость хорошая.