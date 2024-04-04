Прогноз синоптиків на 5 квітня: тепла гарна погода

Завтра, у п’ятницю, 5 квітня 2024 року, в Одесі та Одеській області день обіцяє бути відносно теплим та сухим днем.
Прогноз погоди в Одесі на 5 квітня
За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, в Одесі очікується мінлива хмарність без істотних опадів.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура вночі 8-10°C, вдень 14-16°C.
Прогноз погоди в Одеській області на 5 квітня
По Одеській області завтра очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вдень місцями невеликий дощ.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура вночі 5-10°C, вдень 14-19°C.
На автошляхах області вночі та вранці місцями димка, видимість 1-2 км.