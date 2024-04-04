Прогноз синоптиков на 5 апреля: теплая хорошая погода

Завтра, в пятницу, 5 апреля 2024 года, в Одессе и Одесской области день обещает быть относительно теплым и сухим днем.
Прогноз погоды в Одессе на 5 апреля
По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе ожидается переменная облачность без существенных осадков.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура ночью 8-10°C, днем 14-16°C.
Прогноз погоды в Одесской области на 5 апреля
По Одесской области завтра ожидается переменная облачность без существенных осадков. Днем местами небольшой дождь.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура ночью 5-10°C, днем 14-19°C.
На автодорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.