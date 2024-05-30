Чи буде гроза 31 травня: прогноз синоптиків

В Одесі, з 30 на 31 травня очікується гроза.Одеська мерія звертається до одеситів і гостей міста з проханням бути пильними, максимально обмежити переміщення та поїздки, особливо літніх осіб, дітей і вагітних жінок. Також не залишати транспортні засоби під деревами та лініями електропередач.

Прогноз погоди в Одесі на 31 травня

За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, в Одесі очікується мінлива хмарність без істотних опадів.

Вітер південний, 7-12 м/с.

Температура вночі 14-16°C, вдень 21-23°C.

Температура морської води 18-19°C.

Прогноз погоди в Одеській області на 31 травня

По Одеській області завтра очікується мінлива хмарність. Вдень місцями невеликий дощ, гроза.

Вночі та вранці місцями туман. Вітер південний, 7-12 м/с.

Температура вночі 12-17°, вдень 21-26°C.

На автошляхах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 м.