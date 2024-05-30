Чи буде гроза 31 травня: прогноз синоптиків

Завтра, у п’ятницю, 31 травня 2024 року, в Одесі та Одеській області погода радикально не зміниться. Очікуються дощі, гроза та мінлива хмарність.
В Одесі, з 30 на 31 травня очікується гроза.Одеська мерія звертається до одеситів і гостей міста з проханням бути пильними, максимально обмежити переміщення та поїздки, особливо літніх осіб, дітей і вагітних жінок. Також не залишати транспортні засоби під деревами та лініями електропередач.
Прогноз погоди в Одесі на 31 травня
За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, в Одесі очікується мінлива хмарність без істотних опадів.
Вітер південний, 7-12 м/с.
Температура вночі 14-16°C, вдень 21-23°C.
Температура морської води 18-19°C.
Прогноз погоди в Одеській області на 31 травня
По Одеській області завтра очікується мінлива хмарність. Вдень місцями невеликий дощ, гроза.
Вночі та вранці місцями туман. Вітер південний, 7-12 м/с.
Температура вночі 12-17°, вдень 21-26°C.
На автошляхах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 м.