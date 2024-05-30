Будет ли гроза 31 мая: прогноз синоптиков

В Одессе, с 30 на 31 мая ожидается гроза. Одесская мэрия обращается к одесситам и гостям города с просьбой быть бдительными, максимально ограничить перемещения и поездки, особенно пожилых лиц, детей и беременных женщин. Также не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач.

Прогноз погоды в Одессе на 31 мая

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе ожидается переменная облачность без существенных осадков.

Ветер южный, 7-12 м/с.

Температура ночью 14-16°C, днем 21-23°C.

Температура морской воды 18-19°C.

Прогноз погоды в Одесской области на 31 мая

По Одесской области завтра ожидается переменная облачность. Днем местами небольшой дождь, гроза.

Ночью и утром местами туман. Ветер южный, 7-12 м/с.

Температура ночью 12-17°, днем 21-26°C.

На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.