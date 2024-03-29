Новини Одеси та Одеської області

Прогноз синоптиків на 30 березня: тепло та трохи вітряно

Прогноз синоптиків на 30 березня: тепло та трохи вітряно

Завтра, у суботу, 30 березня 2024 року, в Одесі та Одеській області день обіцяє бути відносно теплим та сухим днем.

Прогноз погоди в Одесі на 30 березня

За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, в Одесі очікується мінлива хмарність без опадів.

Вітер північно-західний, вдень південний, 7-12 м/с.

Температура 7-9°C тепла, вдень 12-14°C.

Прогноз погоди в Одеській області на 30 березня

По Одеській області завтра очікується мінлива хмарність без опадів.

Вітер північно-західний, вдень південний, 7-12 м/с.

Температура вночі 4-9°C тепла, вдень 18-23°C, в прибережній зоні 12-14°C.

На автошляхах області вночі та вранці місцями димка, видимість 1-2 км.

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