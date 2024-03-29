Прогноз синоптиків на 30 березня: тепло та трохи вітряно

Завтра, у суботу, 30 березня 2024 року, в Одесі та Одеській області день обіцяє бути відносно теплим та сухим днем.
Прогноз погоди в Одесі на 30 березня
За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, в Одесі очікується мінлива хмарність без опадів.
Вітер північно-західний, вдень південний, 7-12 м/с.
Температура 7-9°C тепла, вдень 12-14°C.
Прогноз погоди в Одеській області на 30 березня
По Одеській області завтра очікується мінлива хмарність без опадів.
Вітер північно-західний, вдень південний, 7-12 м/с.
Температура вночі 4-9°C тепла, вдень 18-23°C, в прибережній зоні 12-14°C.
На автошляхах області вночі та вранці місцями димка, видимість 1-2 км.