Прогноз синоптиков на 30 марта: тепло и немного ветрено

Завтра, в субботу, 30 марта 2024 года, в Одессе и Одесской области день обещает быть относительно теплым и сухим днем.
Прогноз погоды в Одессе на 30 марта
По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе ожидается переменная облачность без осадков.
Ветер северо-западный, днем южный, 7-12 м/с.
Температура 7-9°C тепла, днем 12-14°C.
Прогноз погоды в Одесской области на 30 марта
По Одесской области завтра ожидается переменная облачность без осадков.
Ветер северо-западный, днем южный, 7-12 м/с.
Температура ночью 4-9°C тепла, днем 18-23°C, в прибрежной зоне 12-14°C.
На автодорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.