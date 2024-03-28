Прогноз синоптиків на 29 березня: вітер збережеться

Завтра, у п’ятницю, 29 березня 2024 року, в Одесі та Одеській області день обіцяє бути відносно теплим та сухим днем.
Прогноз погоди в Одесі на 29 березня
За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, в Одесі очікується мінлива хмарність без істотних опадів.
Вітер західний, 9-14 м/с, вдень пориви 15-20 м/с.
Температура 7-9°C тепла, вдень 17-19°C.
Прогноз погоди в Одеській області на 29 березня
По Одеській області завтра очікується мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень місцями невеликий дощ. Вночі та вранці місцями туман.
Вітер західний, 9-14 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 5-10°C тепла, вдень 17-22°C.
На автошляхах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 м.