Прогноз синоптиков на 29 марта: ветер сохранится

Завтра, в пятницу, 29 марта 2024 года, в Одессе и Одесской области день обещает быть относительно теплым и сухим днем.
Прогноз погоды в Одессе на 29 марта
По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе ожидается переменная облачность без существенных осадков.
Ветер западный, 9-14 м/с, днем порывы 15-20 м/с.
Температура 7-9°C тепла, днем 17-19°C.
Прогноз погоды в Одесской области на 29 марта
По Одесской области завтра ожидается переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем местами небольшой дождь. Ночью и утром местами туман.
Ветер западный, 9-14 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 5-10°C тепла, днем 17-22°C.
На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.