Новини Одеси та Одеської області

Прогноз синоптиків на 23 березня: небезпечний туман

Прогноз синоптиків на 23 березня: небезпечний туман

Завтра, у суботу, 23 березня 2024 року, в Одесі та Одеській області день обіцяє бути відносно теплим та сухим днем, але зранку треба бути дуже уважними.

Патрульна поліція Одеської області попереджає про туман вранці 23 березня з видимістю 200-500 метрів та дає наступні поради:

  • обирайте безпечну швидкість, аби встигнути екстрено загальмувати;
  • увімкніть ближнє світло або протитуманні фари, щоб вас бачили;
  • стежте за розміткою, так ви не виїдете на зустрічну смугу та не з’їдете з дороги;
  • якщо видимість недостатня настільки, що рух просто неможливий, з’їдьте на узбіччя й обов’язково увімкніть аварійну сигналізацію;
  • дотримуйтеся безпечної дистанції, аби мати змогу вчасно зреагувати на зміну дорожньої обстановки.

Пішоходам нагадують про важливість носіння світлоповертальних елементів, які допоможуть стати більш помітними на дорозі та уникнути неприємностей.

Прогноз погоди в Одесі на 23 березня

За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, в Одесі очікується мінлива хмарність без опадів. Вранці туман.

Вітер вночі змінних напрямків, 3-5 м/с, вдень південний, 9-14 м/с.

Температура вночі 2-4°C тепла, вдень 9-11°C тепла.

Прогноз погоди в Одеській області на 23 березня

По Одеській області завтра очікується мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці місцями туман.

Вітер вночі змінних напрямків, 3-5 м/с, вдень південний, 9-14 м/с.

Температура вночі від 1°C морозу до 4°C тепла, вдень 9-14°C тепла.

На автошляхах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 метрів.

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Редакція ПРОФІЛЬ
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