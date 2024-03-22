Новости Одессы и Одесской области

Прогноз синоптиков на 23 марта: опасный туман

Прогноз синоптиков на 23 марта: опасный туман

Завтра, в субботу, 23 марта 2024 года, в Одессе и Одесской области день обещает быть относительно теплым и сухим днем, но с утра надо быть очень внимательными.

Патрульная полиция Одесской области предупреждает о тумане утром 23 марта с видимостью 200-500 метров и дает следующие советы:

  • выбирайте безопасную скорость, чтобы успеть экстренно затормозить;
  • включите ближний свет или противотуманные фары, чтобы вас видели;
  • следите за разметкой, так вы не выедете на встречную полосу и не съедете с дороги;
  • если видимость недостаточна настолько, что движение просто невозможно, съезжайте на обочину и обязательно включите аварийную сигнализацию;
  • придерживайтесь безопасной дистанции, чтобы иметь возможность вовремя среагировать на изменение дорожной обстановки.

Пешеходам напоминают о важности ношения световозвращающих элементов, которые помогут стать более заметными на дороге и избежать неприятностей.

Прогноз погоды в Одессе на 23 марта

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе ожидается переменная облачность без осадков. Утром туман утром туман.

Ветер ночью переменных направлений, 3-5 м/с, днем южный, 9-14 м/с.

Температура ночью 2-4°C тепла, днем 9-11°C тепла.

Прогноз погоды в Одесской области на 23 марта

По Одесской области завтра ожидается переменная облачность без осадков. Ночью и утром местами туман.

Ветер ночью переменных направлений, 3-5 м/с, днем южный, 9-14 м/с.

Температура ночью от 1°C мороза до 4°C тепла, днем 9-14°C тепла.

На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 метров.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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