Прогноз синоптиків на 21 травня: теплий та спокійний день

Завтра, у вівторок, 21 травня 2024 року, в Одесі та Одеській області погода радикально не зміниться. День обіцяє буди теплим, але трохи вітряним.
Прогноз погоди в Одесі на 21 травня
За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, в Одесі очікується мінлива хмарність без опадів.
Вітер південний, 5-10 м/с.
Температура вночі 12-14°C, вдень 20-22°C.
Температура морської води 15-16°C.
Прогноз погоди в Одеській області на 21 травня
По Одеській області завтра очікується мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці місцями туман.
Вітер південний, 5-10 м/с.
Температура вночі 9-14°C, вдень 20-25°C.
На автошляхах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 м.