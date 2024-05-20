Прогноз синоптиков на 21 мая: теплый и спокойный день

Завтра, во вторник, 21 мая 2024 года, в Одессе и Одесской области погода радикально не изменится. День обещает быть теплым, но немного ветреным.
Прогноз погоды в Одессе на 21 мая
По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе ожидается переменная облачность без осадков.
Ветер южный, 5-10 м/с.
Температура ночью 12-14°C, днем 20-22°C.
Температура морской воды 15-16°C.
Прогноз погоды в Одесской области на 21 мая
По Одесской области завтра ожидается переменная облачность без осадков. Ночью и утром местами туман.
Ветер южный, 5-10 м/с.
Температура ночью 9-14°C, днем 20-25°C.
На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.