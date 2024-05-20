Прогноз синоптиков на 21 мая: теплый и спокойный день

Погода в Одессе: хмурым или солнечным будет понедельник 20 мая? По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в понедельник, 20 мая 2024 года, в Одессе и Одесской области ожидается облачная погода с прояснениями и без существенных осадков. Утром возможен небольшой туман, а температура воздуха начнет постепенно повышаться. ПОДРОБНЕЕ

Изменится ли в Одессе погода в воскресенье 19 мая По прогнозам синоптиков Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в воскресенье, 19 мая 2024 года, в Одессе и Одесской области ожидается преимущественно теплая, но облачная погода. Существенных осадков не предвидится. ПОДРОБНЕЕ