Прогноз синоптиків на 20 липня: чи стане прохолоднішим перший вихідний

Завтра, у суботу, 20 липня 2024 року, в Одесі та Одеській області невелика. Температура знизиться на кілька градусів, стане трошки комфортніше, але загалом спека збережеться.
Прогноз погоди в Одесі на 20 липня
За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, в Одесі очікується наступне.
Мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер північний, 9-14 м/с.
Температура вночі 23-25°C, вдень 30-32°C.
Температура морської води 27-28°C.
Прогноз погоди в Одеській області на 20 липня
По Одеській області завтра очікується наступне.
Мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер північний, 9-14 м/с.
Температура вночі 20-25°C, вдень 29-34°C.
На автошляхах області видимість добра.