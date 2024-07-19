Прогноз синоптиков на 20 июля: станет ли прохладнее первый выходной

Завтра, в субботу, 20 июля 2024 года, в Одессе и Одесской области небольшое. Температура снизится на несколько градусов, станет немножко комфортнее, но в целом жара сохранится
Прогноз погоды в Одессе на 20 июля
По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе ожидается следующее.
Переменная облачность. Без осадков.
Ветер северный, 9-14 м/с.
Температура ночью 23-25°C, днем 30-32°C.
Температура морской воды 27-28°C.
Прогноз погоды в Одесской области на 20 июля
По Одесской области завтра ожидается следующее.
Переменная облачность. Без осадков.
Ветер северный, 9-14 м/с.
Температура ночью 20-25°C, днем 29-34°C.
На автодорогах области видимость хорошая.