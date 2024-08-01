Прогноз синоптиків на 2 серпня: тепло та комфортно

Завтра, у п’ятницю, 2 серпня 2024 року, в Одесі та Одеській області тепла та відносно комфортна погода.
Прогноз погоди в Одесі на 2 серпня
За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, в Одесі очікується наступне.
Мінлива хмарність. Без істотних опадів.
Вітер південно-західний, 7-12 м/с.
Температура вночі 21-23°C, вдень 28-30°C.
Температура морської води 16-17°C.
Прогноз погоди в Одеській області на 2 серпня
По Одеській області завтра очікується наступне.
Вітер південно-західний, 7-12 м/с.
Температура вночі 19-24°C, вдень 28-33°C.
На автошляхах області видимість добра.