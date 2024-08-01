Прогноз синоптиков на 2 августа: тепло и комфортно

Завтра, в пятницу, 2 августа 2024 года, в Одессе и Одесской области теплая и относительно комфортная погода.
Прогноз погоды в Одессе на 2 августа
По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе ожидается следующее.
Переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер юго-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью 21-23°C, днем 28-30°C.
Температура морской воды 16-17°C.
Прогноз погоды в Одесской области на 2 августа
По Одесской области завтра ожидается следующее.
Ветер юго-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью 19-24°C, днем 28-33°C.
На автодорогах области видимость хорошая.