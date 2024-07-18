Прогноз синоптиків на 19 липня: в Одесі оголошено штормове попередження

Завтра, у вівторок, 19 липня 2024 року, в Одесі та Одеській області очікується така сама спекотна погода.
Штормове попередження: у другій половині дня 18 липня в Одесі очікується гроза, під час грози шквал 17-22 м/с. В області — місцями град.
Прогноз погоди в Одесі на 19 липня
За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, в Одесі очікується мінлива хмарність. У другій половині дня короткочасний дощ, гроза.
Вітер північний, 7-12 м/с, у другій половині дня шквал 17-22 м/с.
Температура вночі 27-29°C, вдень 36-38°C.
Температура морської води 27-28°C.
Прогноз погоди в Одеській області на 19 липня
По Одеській області завтра очікується мінлива хмарність. У другій половині дня місцями короткочасний дощ, гроза, град.
Вітер північний, 7-12 м/с, у другій половині дня місцями шквал 17-22 м/с.
Температура вночі 24-29°C, вдень 33-38°C, місцями до 41°C.
На автошляхах області видимість добра.