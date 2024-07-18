Прогноз синоптиков на 19 июля: в Одессе объявлено штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение: во второй половине дня 18 июля в Одессе ожидается гроза, во время грозы шквал 17-22 м/с. В области — местами град.

Прогноз погоды в Одессе на 19 июля

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе ожидается переменная облачность. Во второй половине дня кратковременный дождь, гроза.

Ветер северный, 7-12 м/с, во второй половине дня шквал 17-22 м/с.

Температура ночью 27-29°C, днем 36-38°C.

Температура морской воды 27-28°C.

Прогноз погоды в Одесской области на 19 июля

По Одесской области завтра ожидается переменная облачность. Во второй половине дня местами кратковременный дождь, гроза, град.

Ветер северный, 7-12 м/с, во второй половине дня местами шквал 17-22 м/с.

Температура ночью 24-29°C, днем 33-38°C, местами до 41°C.

На автодорогах области видимость хорошая.