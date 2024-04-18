Прогноз синоптиків на 19 квітня: майже без дощів

Завтра, у п’ятницю, 19 квітня 2024 року, в Одесі та Одеській області день обіцяє бути відносно теплим та сухим днем.
Прогноз погоди в Одесі на 19 квітня
За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, в Одесі очікується хмарність з проясненнями без істотних опадів.
Вітер західний, 7-12 м/с.
Температура вночі 6-8°C, вдень 13-15°C.
Прогноз погоди в Одеській області на 19 квітня
По Одеській області завтра очікується хмарність з проясненнями без істотних опадів. Лише вночі місцями невеликий дощ.
Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-9°C, вдень 11-16°C.
На автошляхах області видимість добра.