Прогноз синоптиков на 19 апреля: почти без дождей

Завтра, в пятницу, 19 апреля 2024 года, в Одессе и Одесской области день обещает быть относительно теплым и сухим днем.
Прогноз погоды в Одессе на 19 апреля
По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе ожидается облачность с прояснениями без существенных осадков.
Ветер западный, 7-12 м/с.
Температура ночью 6-8°C, днем 13-15°C.
Прогноз погоды в Одесской области на 19 апреля
По Одесской области завтра ожидается облачность с прояснениями без существенных осадков. Лишь ночью местами небольшой дождь.
Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью 4-9°C, днем 11-16°C.
На автодорогах области видимость хорошая.