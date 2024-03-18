Прогноз синоптиків на 19 березня: дощі продовжуються

Завтра, у вівторок, 19 березня 2024 року, в Одесі та Одеській області день обіцяє бути відносно теплим та сухим днем.
Прогноз погоди в Одесі на 19 березня
За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, в Одесі очікується хмарність та невеликий дощ.
Вітер північно-західний, 3-8 м/с.
Температура вночі 2-4°C тепла, вдень 5-7°C тепла.
Прогноз погоди в Одеській області на 19 березня
По Одеській області завтра очікується хмарність. Невеликі, місцями помірні, опади, переважно у вигляді дощу.
Вітер північно-західний, 3-8 м/с.
Температура вночі 0-5°C тепла, на півночі до 3°C морозу, вдень 4-9°C тепла.
На автошляхах області місцями під час дощу, видимість 1-2 км.