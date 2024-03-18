Прогноз синоптиков на 19 марта: дожди продолжаются

Завтра, во вторник, 19 марта 2024 года, в Одессе и Одесской области день обещает быть относительно теплым и сухим днем.
Прогноз погоды в Одессе на 19 марта
По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе ожидается облачность и небольшой дождь.
Ветер северо-западный, 3-8 м/с.
Температура ночью 2-4°C тепла, днем 5-7°C тепла.
Прогноз погоды в Одесской области на 19 марта
По Одесской области завтра ожидается облачность. Небольшие, местами умеренные, осадки, преимущественно в виде дождя.
Ветер северо-западный, 3-8 м/с.
Температура ночью 0-5°C тепла, на севере до 3°C мороза, днем 4-9°C тепла.
На автодорогах области местами во время дождя, видимость 1-2 км.