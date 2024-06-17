Прогноз синоптиків на 18 червня: літо повертається

Завтра, у вівторок, 18 червня 2024 року, в Одесі та Одеській області після дощів та відносної прохолоди знову повернеться літня спека.
Прогноз погоди в Одесі на 18 червня
За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, в Одесі очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів.
Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 19-21°C, вдень 27-29°C.
Температура морської води 21-22°C.
Прогноз погоди в Одеській області на 18 червня
По Одеській області завтра очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями слабкий туман.
Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 16-21°C, вдень 26-31°C.
На автошляхах області вночі та вранці місцями слабкий туман, видимість 500-1000 м.