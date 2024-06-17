Прогноз синоптиков на 18 июня: лето возвращается

Погода в Одессе 17 июня: ждать ли дождь По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в понедельник, 17 июня 2024 года, в Одессе и Одесской области ожидается переменная облачность. Осадков не предвидится. ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе: воскресный день будет снова мокрым? По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в воскресенье, 16 июня 2024 года, в Одессе и Одесской области продолжает действовать штормовое предупреждение: ожидается кратковременный дождь, а днем – гроза. ПОДРОБНЕЕ

Прогноз синоптиков на 15 июня: штормовое предупреждение Завтра, в субботу, 15 июня 2024 года, в Одессе и Одесской области погода радикально не изменится. Дожди не прогнозируют, да и много тепла также не будет. ПОДРОБНЕЕ

Прогноз синоптиков на 14 июня: штормовое предупреждение Завтра, в пятницу, 14 июня 2024 года, в Одессе и Одесской области погода радикально не изменится. Дожди не прогнозируют, да и много тепла также не будет. ПОДРОБНЕЕ