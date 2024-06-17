Прогноз синоптиков на 18 июня: лето возвращается

Завтра, во вторник, 18 июня 2024 года, в Одессе и Одесской области после дождей и относительной прохлады снова вернется летняя жара.
Прогноз погоды в Одессе на 18 июня
По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе ожидается переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 19-21°C, днем 27-29°C.
Температура морской воды 21-22°C.
Прогноз погоды в Одесской области на 18 июня
По Одесской области завтра ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром местами слабый туман.
Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 16-21°C, днем 26-31°C.
На автодорогах области ночью и утром местами слабый туман, видимость 500-1000 м.