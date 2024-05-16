Прогноз синоптиків на 17 травня: не дуже прохолодно та трохи вітряно

Завтра, у п’ятницю, 17 травня 2024 року, в Одесі та Одеській області погода радикально не зміниться. День обіцяє буди теплим, але трохи вітряним.
Прогноз погоди в Одесі на 17 травня
За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, в Одесі очікується мінлива хмарність без істотних опадів.
Вітер східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 9-11°C, вдень 17-19°C.
Температура морської води 13-14°C.
Прогноз погоди в Одеській області на 17 травня
По Одеській області завтра очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман.
Вітер східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 6-11°C, вдень 17-22°C.
На автошляхах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 м.