Прогноз синоптиків на 15 березня: як довго буде йти дощ

Завтра, у п’ятницю, 15 березня 2024 року, в Одесі та Одеській області день обіцяє бути відносно теплим та сухим днем.
Прогноз погоди в Одесі на 15 березня
За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, в Одесі очікується хмарна погода. Вночі помірний дощ, вдень невеликий.
Вітер змінних напрямків 3-8 м/с.
Температура вночі 3-5° тепла, вдень 6-8°C тепла.
Прогноз погоди в Одеській області на 15 березня
По Одеській області завтра очікується хмарна погода. Вночі помірний дощ, вдень невеликий.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура вночі 1-6°C тепла, вдень 4-9°C тепла.
На автошляхах області видимість під час опадів 1-2 км.