Новости Одессы и Одесской области

Прогноз синоптиков на 15 марта: как долго будет идти дождь

Прогноз синоптиков на 15 марта: как долго будет идти дождь

Завтра, в пятницу, 15 марта 2024 года, в Одессе и Одесской области день обещает быть относительно теплым и сухим днем.

Прогноз погоды в Одессе на 15 марта

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе ожидается облачная погода. Ночью умеренный дождь, днем небольшой.

Ветер переменных направлений 3-8 м/с.

Температура ночью 3-5° тепла, днем 6-8°C тепла.

Прогноз погоды в Одесской области на 15 марта

По Одесской области завтра ожидается облачная погода. Ночью умеренный дождь, днем небольшой.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 1-6°C тепла, днем 4-9°C тепла.

На автодорогах области видимость во время осадков 1-2 км.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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