Прогноз синоптиков на 15 марта: как долго будет идти дождь

Завтра, в пятницу, 15 марта 2024 года, в Одессе и Одесской области день обещает быть относительно теплым и сухим днем.
Прогноз погоды в Одессе на 15 марта
По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе ожидается облачная погода. Ночью умеренный дождь, днем небольшой.
Ветер переменных направлений 3-8 м/с.
Температура ночью 3-5° тепла, днем 6-8°C тепла.
Прогноз погоды в Одесской области на 15 марта
По Одесской области завтра ожидается облачная погода. Ночью умеренный дождь, днем небольшой.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура ночью 1-6°C тепла, днем 4-9°C тепла.
На автодорогах области видимость во время осадков 1-2 км.