Прогноз синоптиків на 11 червня: штормове попередження

Завтра, у вівторок, 11 червня 2024 року, в Одесі та Одеській області погода радикально не зміниться. Дощі не прогнозують, тай забагато тепла також не буде.
Штормове попередження: протягом доби 11 червня по Одесі очікується гроза та посилиться вітер.
Прогноз погоди в Одесі на 11 червня
За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, в Одесі очікується мінлива хмарність. Короткочасний дощ. Гроза. Вітер південний, 9-14 м/с.
Температура вночі 20-22°C, вдень 25-27°C.
Температура морської води 21-22°C.
Прогноз погоди в Одеській області на 11 червня
По Одеській області завтра очікується мінлива хмарність. Короткочасний дощ, в другій половині дня місцями значний. Гроза.
Вітер південний, 9-14 м/с, місцями пориви 15-17 м/с.
Температура вночі 18-23°C, вдень 25-30°C, місцями до 33°C.
На автошляхах області видимість добра.