Прогноз синоптиків на 11 червня: штормове попередження

Погода в Одесі 10 червня: понеділок буде спекотним? За прогнозом синоптиків Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра, у понеділок 10 червня 2024 року, в Одесі після невеликого нічного дощу істотних опадів не передбачається, а в області повітря може прогрітися до 33°С. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Прогноз синоптиків на 8 червня: оголошено штормове попередження Завтра, у суботу, 8 червня 2024 року, в Одесі та Одеській області погода радикально не зміниться. Дощі не прогнозують, тай забагато тепла також не буде. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Прогноз синоптиків на 7 червня: по літньому тепло Завтра, у п’ятницю, 7 червня 2024 року, в Одесі та Одеській області погода радикально не зміниться. Дощі не прогнозують, тай забагато тепла також не буде. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ