Прогноз погоди в Одесі на 9 лютого: весна поки що залишається

Завтра, у п’ятницю, 9 лютого 2024 року, обіцяє бути в Одесі та Одеській області досить теплим і погожим днем. Таким чином, прогнози синоптиків про аномально теплий лютий цього року збуваються.
Прогноз погоди в Одесі на 9 лютого
За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, в Одесі очікується хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів.
Вітер південно-західний, 9-14 м/с.
Температура вночі 5-7°C тепла, вдень вона підніметься до 15-17°C вище нуля.
Прогноз погоди в Одеській області на 9 лютого
По Одеській області завтра хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман.
Вітер південно-західний, 9-14 м/с.
Температура вночі 2-7°C тепла, вдень 14-19°C тепла.
На дорогах області вночі та вранці місцями серпанок, видимість 200-200 метрів.
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