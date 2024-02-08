Прогноз погоди в Одесі на 9 лютого: весна поки що залишається

Погода в Одесі 7 лютого: можна сміливо вирушати на прогулянку За прогнозами синоптиків Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтрашня середа, 7 лютого 2024 року, обіцяє бути в Одесі й Одеській області досить теплою і погожою. Опадів не передбачається. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Аномально теплий лютий: на Одещині зафіксували температурний рекорд Станом на 5 лютого 2024 року середньодобова температура повітря на Одещині перевищила норму на 11 градусів. Такий аномальний для лютого температурний рекорд зафіксували синоптики Гідрометцентру Чорного та Азовського морів. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ