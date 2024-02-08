Прогноз погоды в Одессе на 9 февраля: весна пока еще остается

Завтра, в пятницу, 9 февраля 2024 года, обещает быть в Одессе и Одесской области достаточно теплым и погожим днем. Таким образом, прогнозы синоптиков об аномально теплом феврале в этом году сбываются.
Прогноз погоды в Одессе на 9 февраля
По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе ожидается облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер юго-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 5-7°С тепла, днем она поднимется до 15-17°С выше нуля.
Прогноз погоды в Одесской области на 9 февраля
По Одесской области завтра облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман.
Ветер юго-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 2-7°С тепла, днем 14-19°С тепла.
На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 200-200 метров.
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