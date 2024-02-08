Прогноз погоды в Одессе на 9 февраля: весна пока еще остается

Погода в Одессе 7 февраля: можно смело отправляться на прогулку По прогнозам синоптиков Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтрашний день, среда, 7 февраля 2024 года, обещает быть в Одессе и Одесской области достаточно теплым и погожим. Осадков не предвидится. ПОДРОБНЕЕ

Аномально теплый февраль: в Одесской области зафиксировали температурный рекорд По состоянию на 5 февраля 2024 года среднесуточная температура воздуха в Одесской области превысила норму на 11 градусов. Такой аномальный для февраля температурный рекорд зафиксировали синоптики Гидрометцентра Черного и Азовского морей. ПОДРОБНЕЕ