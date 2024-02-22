Прогноз погоди в Одесі на 23 лютого: сильний вітер — оголошено штормове попередження

Погода в Одесі 22 лютого: який прогноз синоптиків на четвер У четвер, 22 лютого 2024 року, в Одесі та Одеській області очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вдень стовпчики термометрів місцями покажуть до 12 градусів вище за нуль. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Прогноз погоди в Одесі на 20 лютого: тимчасово похолодає Завтра, у вівторок, 20 лютого 2024 року, обіцяє бути в Одесі та Одеській області не дуже прохолодним днем. Таким чином, прогнози синоптиків про аномально теплий лютий цього року збуваються. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ