Прогноз погоди в Одесі на 23 лютого: сильний вітер — оголошено штормове попередження

Завтра, у п’ятницю, 23 лютого 2024 року, обіцяє бути в Одесі та Одеській області досить теплим, але вітряним днем. У місті оголошено штормове попередження.
Прогноз погоди в Одесі на 23 лютого
За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, очікується хмарна погода з проясненнями. Без опадів. Вночі та вранці збережеться туман, видимість 200-500 м.
Вітер південно-східний, 9-14 м/с, вдень пориви 15-17 м/с.
Температура вночі 3-5°C тепла, вдень 9-11°C тепла.
Прогноз погоди в Одеській області на 23 лютого
По Одеській області завтра буде хмарно з проясненнями. Без опадів. Вночі та вранці місцями туман.
Вітер південно-східний, 9-14 м/с, місцями пориви 15-17 м/с.
Температура вночі 0-5°C тепла, вдень 9-14°C тепла.
На автодорогах області вночі та вранці туман, видимість 200-500 м.
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