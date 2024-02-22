Прогноз погоды в Одессе на 23 февраля: сильный ветер — объявлено штормовое предупреждение

Завтра, в пятницу, 23 февраля 2024 года, обещает быть в Одессе и Одесской области достаточно теплым, но ветреным днем. В городе объявлено штормовое предупреждение.
Прогноз погоды в Одессе на 23 февраля
По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, ожидается облачная погода с прояснениями. Без осадков. Ночью и утром сохранится туман, видимость 200-500 м.
Ветер юго-восточный, 9-14 м/с, днем порывы 15-17 м/с.
Температура ночью 3-5°С тепла, днем 9-11°С тепла.
Прогноз погоды в Одесской области на 23 февраля
По Одесской области завтра будет облачно с прояснениями. Без осадков. Ночью и утром местами туман.
Ветер юго-восточный, 9-14 м/с, местами порывы 15-17 м/с.
Температура ночью 0-5°С тепла, днем 9-14°С тепла.
На автодорогах области ночью и утром туман, видимость 200-500 м.
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