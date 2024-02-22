Одеситів попереджають: увечері 22 лютого погіршиться погода

За інформацією Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, до кінця сьогоднішнього дня, четверга, 22 лютого 2024 року, а також вночі та вранці п’ятниці, 23 лютого, у регіоні збережеться туман, видимість на автошляхах становитиме не більше ніж 200-500 метрів.

Крім того, вдень 23 лютого очікуються пориви південно-східного вітру, швидкість якого становитиме в межах 15-17 м/с.

«У зв’язку з погіршенням погодних умов одеська мерія звертається до одеситів та гостей міста з проханням бути пильними, максимально обмежити переміщення та поїздки, особливо літніх, дітей та вагітних жінок. Прохання не залишати транспортні засоби під деревами та лініями електропередач, обережно пересуватися під деревами – внаслідок сильного поривчастого вітру можливе падіння гілок та кабелів»,

– попереджають городян у прес-службі Одеської міськради.

Також не слід забувати про те, що через шторм у Чорному морі посилюється мінна небезпека та висока ймовірність зриву морських мін з якорів та прибивання їх до берега, а також дрейфування вздовж узбережжя. І цілком ймовірним є неконтрольований підрив міни.

Одеситів та гостей регіону вкотре попереджають: перебування у пляжній зоні під час шторму небезпечне. У разі виявлення морської міни або предметів, схожих на них, у жодному разі не чіпайте їх, а невідкладно повідомте про знахідку в поліцію за номером 102.