Прогноз погоди в Одесі на 10 лютого: потепління залишається

Погода в Одесі 7 лютого: можна сміливо вирушати на прогулянку За прогнозами синоптиків Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтрашня середа, 7 лютого 2024 року, обіцяє бути в Одесі й Одеській області досить теплою і погожою. Опадів не передбачається. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ