Прогноз погоды в Одессе на 10 февраля: потепление остается

Прогноз погоды в Одессе на 9 февраля: весна пока еще остается Завтра, в пятницу, 9 февраля 2024 года, обещает быть в Одессе и Одесской области достаточно теплым и погожим днем. Таким образом, прогнозы синоптиков об аномально теплом феврале в этом году сбываются. ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе 7 февраля: можно смело отправляться на прогулку По прогнозам синоптиков Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтрашний день, среда, 7 февраля 2024 года, обещает быть в Одессе и Одесской области достаточно теплым и погожим. Осадков не предвидится. ПОДРОБНЕЕ