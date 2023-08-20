Прогноз погоди в Одесі 21 серпня: набираємось терпіння

В Одесі – аномальна спека: дані синоптиків шокують Зважаючи на все, нинішнє літо на своєму результаті вирішило таки показати свій характер і «посмажити» нас як слід. Ну, чи циклон якийсь до нас завітав аномальний… А інакше як пояснити цю нестерпну спеку, яка докучає одеситам та мешканцям Одеської області вже кілька днів? ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Погода в Одесі 20 серпня: чи спаде спека? За прогнозом синоптиків Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтрашній недільний день, 20 серпня 2023 року, обіцяє бути таким же сухим та спекотним, як сьогоднішній. Аномально спекотні дні поки що не припиняються. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Погода в Одесі 19 серпня: аномальна спека тримається У суботу, 19 серпня 2023 року, в Одесі та Одеській області синоптики обіцяють, що аномальна спека буде триматися й надалі – стовпчики термометрів вдень сягнуть до 35 градусів тепла – прогнозує Гідрометцентр Чорного та Азовського морів. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ