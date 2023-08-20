Прогноз погоди в Одесі 21 серпня: набираємось терпіння

Аномальна спека, яка встановилася в Одеському регіоні кілька днів тому, схоже, поки що не має наміру відступати: принаймні прогноз Гідрометцентру Чорного та Азовського морів на понеділок, 21 серпня 2023 року, дуже невтішний.
Прогноз погоди в Одесі 21 серпня
В Одесі хмарно з проясненнями. Без істотних опадів.
Вітер північний, 5-10 м/с.
Температура вночі 22-24°С, вдень від 32 до 34°С.
Температура морської води 24-25°С.
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Прогноз погоди на Одещині 21 серпня
На Одещині в понеділок прогнозують мінливу хмарність. Без істотних опадів.
Вітер північний, 5-10 м/с.
Температура вночі 19-24°С, вдень вона підніметься до 32-37°С.
На автошляхах області видимість добра.
Фото Марії Котової