Прогноз погоды в Одессе 21 августа: набираемся терпения

В Одессе – аномальная жара: данные синоптиков шокируют Судя по всему, нынешнее лето на своем исходе решило-таки показать свой характер и «вжарить» как следует. Ну, или циклон какой-то к нам пожаловал аномальный… А иначе как объяснить эту невыносимую жару, досаждающую одесситам и жителям Одесской области уже несколько дней? ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе 20 августа: спадет ли жара? По прогнозу синоптиков Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтрашний воскресный день, 20 августа 2023 года, обещает быть таким же сухим и жарким, как сегодняшний. Аномально жаркие дни пока не прекращаются. ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе 19 августа: аномальная жара продержится несколько дней В субботу, 19 августа 2023 года, в Одессе и Одесской области синоптики обещают, что аномальная жара будет держаться и дальше – столбики термометров днем достигнут до 35 градусов тепла – прогнозирует Гидрометцентр Черного и Азовского морей. ПОДРОБНЕЕ

Каким будет сентябрь-2023 в Украине – прогноз синоптиков До осени остается чуть менее двух недель, и синоптики уже составили подробный прогноз погоды на первый месяц осени 2023 года. ПОДРОБНЕЕ