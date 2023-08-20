Прогноз погоды в Одессе 21 августа: набираемся терпения

Аномальная жара, установившаяся в Одесском регионе несколько дней назад, похоже, пока что не намерена отступать: по крайней мере, прогноз Гидрометцентра Черного и Азовского морей на понедельник, 21 августа 2023 года, весьма неутешителен.
Прогноз погоды в Одессе 21 августа
В Одессе завтра облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер северный, 5-10 м/с.
Температура ночью 22-24°С, днем от 32 до 34°С.
Температура морской воды 24-25°С.
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Прогноз погоды в Одесской области 21 августа
По Одесской области в понедельник прогнозируют переменную облачность. Без существенных осадков.
Ветер северный, 5-10 м/с.
Температура ночью 19-24°С, днем она поднимется до 32-37°С.
На автодорогах области видимость хорошая.
Фото Марии Котовой